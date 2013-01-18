ЄБРР у 2012 році збільшив чистий прибуток майже у 6 разів

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), за попередніми оцінками, отримав у 2012 році близько 1 млрд євро чистого прибутку проти 173 млн євро у 2011 році. Про це йдеться у повідомленні банку.

Згідно з прес-релізом, у 2012 році ЄБРР інвестував у 388 проектів 8,7 млрд євро, що трохи менше, ніж у 2011 році, коли було інвестовано 9 млрд євро у 380 проектів.

Нагадаємо, за підсумками 2012 року банк скоротив інвестиції в українську економіку до 1,2 млрд дол. (934 млн євро) з 1,3 млрд дол. у 2011 році (1,02 млрд євро).

У прес-релізі наголошується, що у 2012 році найбільший обсяг інвестицій - 2,6 млрд євро, або 30% від загальної суми інвестицій - припав на Росію. Близько 1 млрд євро було спрямовано на інвестпроекти у Туреччині.

Крім традиційних регіонів, ЄБРР також почав експансію у Єгипет, Марокко, Йорданію і Туніс, інвестувавши у модернізацію економіки цих країн близько 181 млн євро.

Наголошується, що у 2012 році близько 26% (2,3 млрд євро) від загального портфеля інвестиційних проектів ЄБРР становили проекти у сфері енергоефективності та розвитку поновлюваних джерел енергії.