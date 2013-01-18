Торги на міжбанку у п'ятницю закрилися котируваннями 8,1435/8,1485 грн/дол.

У четвер, 18 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1410/8,1450, на 12:00 ціни піднялися до 8,1450/8,1480. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,1435/8,1485 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2693/97, на 12:00 ціни знизилися до 0,2691/95. До закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,2300 (-0.0100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3335/95. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8895/10,8965, на 12:00 ціни пішли вниз 10,8725/10,8805. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,8760/10,8870.