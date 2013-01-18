Експерт прогнозує, що зростання ВВП у 2013 році становитиме близько 2%

Зростання ВВП у 2013 році найімовірніше становитиме 2%. Про це в коментарі УНІАН заявив директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

«У 2013 році я не очікую різкого падіння ВВП. Ймовірно, буде зростання. Можливо, він досягне навіть 2%. Однак це не гарантія благополуччя. Багато що залежатиме від економічної політики, що проводиться в країні», - підкреслив І.Бураковський.

На його думку, ключовими орієнтирами цієї політики повинні стати відновлення співпраці з МВФ, обмеження адміністративного впливу, перегляд державних витрат і проведення економічних реформ, мета яких - у створенні не тільки правил ведення бізнесу, але й умов для його розвитку.

«Перша проблема тут - державний бюджет. Його потрібно переглядати. Треба міняти ідеологію державних витрат, тому що в нинішньому вигляді вони неефективні. Ми просто втрачаємо ресурс», - переконаний експерт. - «Друга проблема - відновлення співпраці з МВФ. Зрозуміло, що ми не помремо без Фонду, але його вимоги - це план дій, набір кроків, до яких треба вдаватися, подобається це комусь чи ні ».

У відношенні реформ, звернув увагу І.Бураковський, треба акуратно займатися системою оподаткування та функціонуванням таких інститутів як Пенсійний фонд. «Без багатомільярдних дотацій він (Пенсійний фонд - УНІАН) у своєму нинішньому вигляді нежиттєздатний», - зазначив експерт.

Крім того, за його словами, ключовою зараз стає відповідь на питання, що робити державі і бізнесу в найближчій перспективі і як реалізувати інтереси суспільства, не наступивши на особисті інтереси. «Адже не секрет, що багато українських великих державних діячів традиційно пов'язані з великим бізнесом. Однак питання якраз не в тому, хто, що і в яких обсягах має в своєму розпорядженні, а в тому, що бізнесмени навчилися реалізовувати свої інтереси через політичні зв'язки. А така схема не має майбутнього, тому що вона не передбачає інновацій», - переконаний І.Бураковський.

Водночас, на його думку, змінити тенденцію і підсилити зростання інвестиційної складової економічного розвитку здатна активна співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, а також імплементація положення Угоди про асоціацію України та ЄС зі всеосяжною зоною вільної торгівлі. «У нас немає власних ресурсів для модернізації. І тому без допуску іноземного капіталу і технологій в країну ми цього не реалізуємо», - звернув увагу експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що зростання ВВП у 2013 році становитиме 3-3,5%. Водночас Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП в Україні до 2,2% з колишнього прогнозу на рівні 3,5%, зробленого в листопаді 2012 року. Зростання ВВП України в 2012 році за даними Світового банку становило 0,5%.