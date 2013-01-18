Міндоходів не бачить підстав для зміни Податкового кодексу у частині реєстрації податкових накладних

Міністерство доходів і зборів України у відповідь на ініціативу народних депутатів внести зміни до чинного Податкового кодексу заявило, що не бачить підстав для внесення змін у частині реєстрації податкових накладних.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

Зокрема, у міністерстві вважають неприпустимою відмову від принципу обов'язковості реєстрації податкової накладної під час формування податкового кредиту, в тому числі щодо відшкодування ПДВ. «Надання платнику податків можливості претендувати на податковий кредит навіть у випадку, якщо його контрагент не вніс податкову накладну до Єдиного реєстру податкових накладних, може призвести до значних махінацій і, як наслідок, до втрат державного бюджету», - сказано в повідомленні Міндоходів. Згідно з повідомленням, існуюча система обов'язкової реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі - це ефективний інструмент адміністрування податку на додану вартість, що дозволяє відсікати хибні заяви на відшкодування ПДВ.

У Міндоходів також відзначають, що кількість платників податків, що зареєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі, у 2012 році виросла в 5,5 раза - до 133,6 тис. порівняно з 23,5 тис. у 2011 році.

Прес-служба міністерства повідомила також, що якщо підприємство заявляє кредит по незареєстрованій накладній, то йому автоматично надсилається електронне повідомлення з проханням виправити помилку і не допускати її в майбутньому. «Ефективність сервісу підтверджує той факт, що з травня 2012 року, коли система почала працювати, кількість попереджень зменшилася з 7 тис. до 3 тис.», - наголошується в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів Юрій Воропаєв та Олександр Долженков зареєстрували законопроект, що передбачає внесення змін до Податкового кодексу.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2012 року передбачена обов'язкова реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних із сумами ПДВ понад 10 тис. грн і податкових накладних на поставки підакцизних та імпортованих товарів.

До 2012 року для реєстрації в реєстрі спрямовувалися податкові накладні з сумою ПДВ понад 1 млн грн (з 1 січня 2011 року) та понад 100 тис. грн (з 1 липня 2011 року).

Реєстрація накладної в Єдиному реєстрі дозволила спростити адміністрування ПДВ та удосконалити процедуру відшкодування податку.