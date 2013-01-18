Після візиту місії МВФ невизначеність щодо відновлення кредитування залишиться - експерт

Невизначеність щодо перспектив відновлення кредитування навряд чи повністю зникне відразу після закінчення візиту до України місії Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Так прокоментувала УНІАН новину про запланований у січні візит місії МВФ до Києва головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан.

За її словами, для укладення нової кредитної угоди Україна повинна буде виконати основні вимоги МВФ, які включають підвищення внутрішніх газових тарифів, підвищення гнучкості валютного курсу і скорочення дефіциту бюджету. "Оскільки багато з цих вимог передбачають прийняття непопулярних заходів, майбутні переговори з Фондом будуть непростими", - зазначила О. Білан. За її словами, за сприятливішого розвитку подій буде досягнуто згоди на рівні експертів, однак остаточне затвердження кредиту Радою МВФ залежатиме від виконання попередніх умов. "Проте ми чекаємо, що угоди про нову програму кредитування все ж досягнуть, що дозволить уряду і НБУ здійснити планові виплати Фонду, які в цьому році сягнуть рекордних 5,5 млрд дол., за рахунок нових траншів", - зазначила експерт.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня до України прибуває місія МВФ для початку переговорів за новою програмою stand-by. Орієнтовно місія пробуде в країні до 12 лютого.

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов заявив, що Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту stand-by в обсязі 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).