НБУ зняв обмеження граничної суми переказу валюти за кордон для фізосіб-резидентів

Національний банк України зняв обмеження граничної суми розміщення іноземної валюти фізичними особами-резидентами, які отримали індивідуальну ліцензію Нацбанку на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення затверджено постановою Нацбанку від 14 грудня 2012 року № 531 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» і набуває чинності з 25 січня 2013 року.

«На даний момент фізичні особи-резиденти можуть здійснювати переказ іноземної валюти без обмежень на підставі ліцензії», - йдеться в повідомленні НБУ.

Крім того, зазначається, що постановою № 531 вдосконалено процедуру документування операцій із переказу коштів фізичними особами в банківських установах.

«Також повідомляємо, що Національним банком скасовано зобов'язання ведення журналу обліку здійснених в іноземній валюті переказів за межі України і виплати цих переказів, а також журналу обліку здійснених у межах України за дорученням фізичних осіб-нерезидентів переказів у національній валюті й виплати цих переказів, оскільки вказані операції відображаються в електронному вигляді в програмному комплексі «Операційний день банку» (ОДБ)», - зазначається в повідомленні Нацбанку.