Азаров не виключає залучення зовнішніх запозичень уже в січні-лютому

Прем'єр-міністр Микола Азаров не виключає виходу України на зовнішні ринки запозичень уже в січні-лютому 2013 року.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ з посиланням на підсумки зустрічі глави уряду з представниками іноземних ЗМІ.

«Вважаю, що кінець січня – початок лютого – це сприятливий час для виходу на зовнішні ринку», - сказав М.Азаров, звернувши увагу на те, що Україна як позичальник має сильні позиції, оскільки економіка демонструє позитивну динаміку, дефіцит бюджету витримується, співвідношення боргу до ВВП абсолютно безпечне і Україна своєчасно платить за своїми зобов'язаннями.

У повідомленні також зазначається, що обсяг державних запозичень в держбюджеті 2013 року закладено в сумі 129,403 млрд грн, зокрема обсяг зовнішніх запозичень - 36,540 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у грудні опитані агентством експерти стверджували, що зовнішні запозичення, а також можлива програма кредитування економіки за лінією МВФ є основними і, ймовірно, єдиними джерелами погашення дефіциту бюджету в Україні в умовах світової фінансової кризи і слабкого розвитку внутрішнього ринку.

Нагадаємо також, що спочатку обсяг запозичень передбачався на рівні 135,530 млрд грн, проте на час остаточного ухвалення державного бюджету був знижений до 129,403 млрд грн. Обсяг державних гарантій на 2013 рік залишився, як і планували, на рівні 50 млрд грн.