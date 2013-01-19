У бюджет-2013 «забули» закласти зарплати бюджетникам на четвертий квартал, заявляє Калєтнік

У державному бюджеті на 2013 рік немає належного фінансування соціального сектора.

Про це перший заступник голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік заявив у інтерв'ю ZN.UA.

"На останній квартал взагалі "забули" закласти кошти на зарплату бюджетникам. Це питання вимагає першочергового перегляду", - наголосив він.

При цьому він нагадав, що бюджет переглядатимуть за результатами першого кварталу. "Проте в який бік? Адже було закладено зростання ВВП на 3,4%, під нього виконано всі розрахунки. Проте перспектив такого зростання економіки цього року поки що не видно. Тому розраховувати на істотне покращення соціальних стандартів життя українців поки що досить складно", - вважає перший віце-спікер.

Головним же недоліком бюджету-2013 він вважає те, що це - бюджет стагнації. "За оцінками більшості економістів, Україна вже увійшла до стану рецесії. "Буквально найближчим часом статистика озвучить підсумки 2012 року, проте за даними 11 місяців можна зробити висновок, що ми повертаємося в 90-і роки", - сказав він.

"Висновок такий: нам потрібні кардинальні зміни пріоритетів в економіці. Скорочення неефективних капітальних витрат, перегляд пільг для окремих категорій бізнесу, повернення державі власності. На цьому наполягають і надалі наполягатимуть комуністи. Але всього цього не було в бюджеті-2013, тому ми за нього і не голосували", - заявив І.Калєтнік.