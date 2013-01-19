Падіння гривні цього року не буде, запевнив Азаров

Прем‘єр-міністр України Микола Азаров запевнив, що курс гривні у 2013 році залишатиметься стабільним. Глава уряду підкреслив, що в останні роки був створений достатній запас міцності, і немає ніякої потреби залучати резерви НБУ для підтримки курсової стабільності.

"Ми не будемо витрачати валютні резерви на підтримку курсу. У нас достатньо інших можливостей для забезпечення його стабільності. Падіння курсу національної валюти не буде", - сказав глава уряду під час спілкування з журналістами іноземних ЗМІ, акредитованими в Україні, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

М.Азаров зазначив, що закладений до держбюджету середньорічний курс гривні на рівні 8,3-8,4 за 1 долар США безумовно буде витриманий.

"Раніше як було? Хотіли - підтримували гривню, не хотіли - не підтримували. Ніяких ігор з курсом не буде", - запевнив прем’єр-міністр.

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