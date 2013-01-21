На поточному тижні рух долара визначатиметься новинами зі США - Forex Club

На поточному тижні рух долара в основному визначатиметься новинним фоном, в центрі якого залишаться події навколо підвищення верхньої планки державного боргу США, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

За прогнозом аналітиків, для пари EUR/USD тиждень буде багатий на знакові релізи. У вівторок, 22 січня, опублікують дані з індексів ділового оптимізму в єврозоні від Центру економічних досліджень ZEW. Далі йтимуть релізи із індексів менеджерів із закупівель від Markit і стану економічного середовища від Ifo. В останні місяці економіка регіону посилала сигнали про деяку їх стабілізацію на низьких рівнях. У світлі оптимістичних прогнозів ЄЦБ учасники очікуватимуть підтверджень того, що ситуація, як мінімум, не погіршується. Важливим для пари EUR/USD стане подолання опору 1,34. Якщо воно буде «зламано», то метою руху стане 1,3550.

Для британського фунта основними подіями тижня стануть дані із ВВП за четвертий квартал, а також протоколи останнього засідання Комітету з монетарної політики Банку Англії. Від економіки Великобританії очікують негативних темпів зростання ВВП. Динаміка основних лідируючих індикаторів у четвертому кварталі була відверто гнітючою. У випадку, якщо євро відновить рух вгору, стерлінг може мляво прослідувати у цьому ж напрямку. Метою його руху вниз є область 1,5820. Однак, для цього також необхідний і відповідний фон у вигляді зниження котирувань пари EUR/USD.

Для японської єни усе залишається без змін. Очікування реалізації пакету економічних стимулів і зростання інфляційних побоювань, у зв'язку з наміченою емісією, провокують ослаблення основної валюти Азії. Довгостроковою метою руху може стати позначка 95,40. Тим не менш, пара USD/JPY серйозно перекуплена і на шляху вгору можливі певні корекції.