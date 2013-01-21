Котирування на міжбанку у понеділок знову досягли рівня 8,15 грн/дол.
11:28, 21 січня 2013Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ’і підвищенням котирувань – 8,1430/8,1520 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2686/0,2691, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,8395/10,8535. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3307/1,3309 (п'ятниця — 1,3377/1,3379).
У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.
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