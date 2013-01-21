Підприємства Києва у 2012 році ліквідували борги із зарплати в обсязі 120 млн грн

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати, ліквідована 2038 підприємствами Києва в 2012 році, становила 119,98 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби в Києві з посиланням на результати роботи спеціальних комісій, створених при райдержадміністраціях столиці.

Згідно з повідомленням, до бюджету додатково надійшло 19,1 млн. грн податку на доходи фізичних осіб.

У повідомленні також зазначається, що підприємства-боржники перебувають на постійному контролі податкових органів, проте причини виникнення заборгованості розглядаються за кожним підприємством індивідуально. Також індивідуально відпрацьовуються шляхи погашення виникаючої заборгованості.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із зарплати в Україні на 1 грудня 2012 року зросла порівняно з показником на 1 листопада 2012 року на 5,9% (53,6 млн. грн) - до 950,5 млн. грн. 51% боргу сформували економічно активні підприємства, 43,5% боргу – підприємства-банкроти і 5,5% – економічно неактивні підприємства. Найбільший розмір боргу зафіксовано в промисловості – 528 млн. грн, найменший – у сфері культури і спорту – 2,2 млн. грн.

У регіональному розрізі найбільший розмір боргу зафіксовано в Донецькій (158,758 млн. грн) і Харківській (124,972 млн. грн) областях, найменший – у Чернівецькій (45 тис. грн) і Рівненській (1,580 млн. грн) областях.

Водночас у листопаді заробітна плата, нарахована в середньому одному штатному працівникові в Україні, порівняно з жовтнем скоротилася на 0,4% і становила 3098 грн. У регіональному розрізі найбільша зарплата зафіксована в Києві – 4688 грн., найменша - в Тернопільській області – 2284 грн.

Нагадаємо також, що минулого тижня міністр соціальної політики України Наталія Королевська звернула увагу на те, що Комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших виплат, діяльність якої відновлена при Міністерстві соціальної політики, пропонує звільняти керівників підприємств і бюджетних установ, де не вирішується питання погашення боргів із зарплати.