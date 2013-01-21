Президент України Віктор Янукович пропонує розширити повноваження Рахункової палати.

Про це йдеться в проекті закону "Про внесення змін до статті 98 Конституції України", внесеному Президентом на розгляд Верховної Ради.

В пояснювальній записці, розміщеній на сайті парламенту, зазначається, що метою законопроекту є розширення компетенції Рахункової палати в частині наділення її повноваженням щодо здійснення контролю за надходженнями до державного бюджету України, що дасть змогу забезпечити повноцінний контроль за виконанням державного бюджету України.

Зокрема, пропонується статтю 98 Конституції України викласти у такій редакції: "Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата. Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом".

Як відомо, законопроекти про внесення змін до Основного Закону, після попереднього схвалення, мають бути направлені парламентом до Конституційного суду для надання висновку щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України.