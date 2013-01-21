Попов сподівається, що проект бюджету столиці-2013 внесуть на затвердження у лютому

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сподівається, що проект бюджету Києва на 2013 рік можна буде внести у Київраду для затвердження в середині лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

“В усякому випадку, ми б хотіли, щоб так відбулося, якщо, звичайно, ми будемо мати консенсус з Міністерством фінансів”, - підкреслив О.Попов, говорячи про плани затвердження столичного бюджету на поточний рік.

О.Попов наголосив на потребі затвердження головного кошторису міста якомога швидше. Він пояснив, що це, перш за все, важливо в соціальному плані, оскільки фінансування галузей столиці за принципом 1/12 - це стримування зростання виплат представникам бюджетної сфери.

“Одна дванадцята - це нижче, ніж зарплата грудня. Тому треба обов’язково мати бюджет, щоб ми могли з І кварталу збільшувати розмір матеріальної винагороди”, - зазначив голова КМДА.

Крім того, бюджет потрібно скоріше затвердити, оскільки без нього неможливо реалізувати інвестиційні програми. Зокрема, як сказав О.Попов, навіть ремонт доріг без затвердженого бюджету не можна буде розпочати в березні.

За словами О.Попова, є попередні домовленості, що на цьому тижні відбудуться основні консультації з урядом щодо показників бюджету Києва.

“Я переконаний, що в нас буде консенсус. Бо в нас є аргументи, об’єктивні. Нагадую, виконаний бюджет 2012 року - це на 2 млрд грн більше, ніж той, який нам пропонують затвердити на 2013 рік. Це ж ніякій логіці не піддається”, - наголосив Попов.

Тому він ще раз наголосив, що для Києва дуже важливо прискоритись з прийняттям бюджету. “Але ми не зможемо його прийняти, якщо він буде не збалансований”, - звернув увагу голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2012 року Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2013 рік, яким схвалила вилучення з бюджету Києва до державного в розмірі 50% надходжень, отриманих від податку на доходи фізичних осіб. Через ці вилучення у бюджеті Києва створено прихований дефіцит на суму більш як 4 млрд грн.

Голова КМДА О.Попов заявив, що цей держбюджет не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормального функціонування столиці, а спосіб, у який формувався цей документ, виключив участь місцевої влади у розробці й навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.

20 грудня 2012 року Київрада прийняла проект бюджету міста до розгляду. Голова КМДА закликав депутатів перед голосуванням взяти цей документ лише до відома і не затверджувати його, доки не будуть внесені відповідні зміни до держбюджету.