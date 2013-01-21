Україна хоче отримати кредит МВФ, не виконавши його умов - експерти

Україна хоче отримати кредит Міжнародного валютного фонду (МВФ) малими зусиллями, фактично не виконавши умов Фонду, на яких він твердо наполягає. Про це йдеться в переданому УНІАН аналітичному звіті компанії з управління активами "Кінто".

На думку аналітиків "Кінто", уряду навряд чи вдасться виконати умови МВФ, і результати можуть бути невтішними.

"Традиційно напередодні приїзду місії МВФ до України в уряді заговорили про можливість підвищення тарифів на тепло і газ для окремих верств населення і про наміри запровадити гнучкіше курсоутворення на валютному ринку. Водночас іще недавно заявлялося прямо протилежне", - наголошується в звіті компанії . Як зазначили в "Кінто", те, що уряд "час від часу свідомо вдається до декларативних заяв, які не передбачають за собою конкретних дій, відомо вже давно, тому їх не слід розцінювати як зміну політичного курсу".

"Можливо, у цьому контексті Україні варто поспішити з виходом на зовнішні ринки запозичень слідом за «Укрексімбанком», оскільки «вікно» для країни може залишатися відкритим ще максимум кілька тижнів. Коли стане ясно, що прогресу в переговорах з МВФ не буде, це «вікно» може швидко закритися", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Микола Азаров 18 січня ц.р. заявив, що Україна готова піти на диференційоване підвищення тарифів на комунальні послуги для населення для досягнення компромісу з МВФ про відновлення програм фінансування. Він також зазначив, що уряд має намір відмовитися від жорсткої монетарної політики, щоб уникнути в 2013 році наднизької інфляції, як це сталося в 2012 році.

29 січня до України прибуває місія МВФ для початку переговорів за новою програмою stand-by. Орієнтовно місія пробуде в країні до 12 лютого.

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов заявив, що Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту stand-by в обсязі 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).