На міжбанку торги на ТОМ’і закрилися котируваннями 8,1430/8,1465 грн/дол.

У понеділок, 21 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і такими котируваннями 8,1430/8,1520, до 12:00 ціни знизилися 8,1420/8,1450. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися 8,1430/8,1465 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2686/91, до 12:00 ціни підвищилися 0,2688/92. На час закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль на ТОМ'і знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,2545 (-0.0155).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3335/95. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,8395/10,8535, до 12:00 ціни пішли вгору 10,8480/10,8560. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися 10,8390/10,8475.

Довідка УНІАН. 21 січня 2013 р. у США святкують День Мартіна Лютера Кінга, у зв'язку з цим торги доларом були можливі тільки розрахунками ТОМ.