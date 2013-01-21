Єврогрупа схвалила другий транш фінансової допомоги Іспанії

Міністри економіки і фінансів країн ЄС у понеділок схвалили виплату другого траншу фінансової допомоги Іспанії загальною вартістю в 1,865 млрд євро, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на видання El Mundo. Остаточне рішення з цього питання ухвалять 28 січня Радою керуючих європейського механізму фінансової стабільності.

Другий транш фінансової допомоги передбачає продовження курсу жорсткої економії, а також значне зниження частки "брудних" активів у банківській системі Іспанії. Крім цього, також обговорюватиметься можливість прямої рекапіталізації банків Іспанії.

Крім того, на вівторок призначено вибори нового президента Єврогрупи. На місце діючого керівника Жана-Клода Юнкера на сьогодні існує лише одна кандидатура - міністр фінансів Нідерландів Йєрун Дейсселблум.

Після виборів нового керівника планується також обговорення фінансової ситуації на Кіпрі та в Греції.