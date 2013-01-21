У 2012 році столичні центри обслуговування платників податків надали 1,5 млн послуг

Сервісні центри обслуговування платників податків у Києві, що працюють в столиці протягом року, надали своїм клієнтам близько 1,5 млн послуг.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби в Києві.

Згідно з повідомленням, до роботи в сервісних центрах протягом 2012 року залучалися 947 співробітників 9 управлінь районних інспекцій, які надали понад мільйон адміністративних послуг, 19,8 тис. послуг з надання єдиного центру сертифікації ключів та 117 тис. консультацій.

Найчастіше допомога податківців була потрібна при поданні податкової звітності юридичних та фізичних осіб (65% звернень), при прийомі вхідної кореспонденції (12%), а також при видачі картки платника податків (3%). Крім того, зазначили в ДПСУ Києва, у столичних сервісних центрах видавали безкоштовні бланки податкової звітності, копіювали документи і ламінували картки.

Як повідомляв УНІАН, центри обслуговування платників податків надають такі послуги, як прийняття звітності, надання безкоштовного програмного забезпечення, інформаційно-консультаційні послуги. Центри також надають адміністративні послуги: прийняття на облік платників податків в органах Державної податкової служби, оформлення та видачу патентів, свідоцтв, довідок, інших документів.

Кількість відкритих центрів обслуговування платників податків (ЦОП) по всій Україні до кінця 2012 року становила понад 450. Найбільші з них - у Києві та Дніпропетровській області.