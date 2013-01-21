В Україні за рік виробництво легкових авто скоротилося на 29%

Виробництво легкових автомобілів у 2012 році за умови відсутності держпідтримки і слабкого автокредитування скоротилося на 28,5% - до 69,7 тис. одиниць, повідомила Державна служба статистики.

До того ж у грудні випуск «легковиків» упав до 3,1 тис. одиниць, що 40,2% менше, ніж у листопаді 2012 року і на 60,5% поступається обсягам виробництва в грудні 2011 року.

Держстат також повідомляє, що виробництво вантажних автомобілів у країні минулого року скоротилося порівняно з 2011 роком на 7,1% - до 2 936 одиниць, а випуск автобусів скоротився на 14,4% - до 3 206 одиниць.

У грудні 2012 року випуск вантажних автомобілів становив 268 одиниць, перевищивши тим самим результати листопада 2012 року на 43,3%, а грудня 2011 – на 14%. Що стосується автобусів, то в грудні минулого року їх було випущено 149 одиниць, що на 42% менше результатів листопада 2012 року і на 57,5% відстає від обсягів виробництва в грудні 2011 року.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), корпорація «Богдан», компанія «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).