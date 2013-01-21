Нормативи ризику для кредитних установ хочуть посилити

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) оприлюднила проект розпорядження про внесення змін до Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ, що передбачає посилення нормативів ризику, повідомляє комісія на своєму офіційному сайті.

Відповідно до оприлюдненого проекту, комісія пропонує встановити новий норматив ризику щодо одного контрагента в розмірі 15% власного капіталу і знизити значення існуючого нормативу ризику щодо групи пов'язаних контрагентів до 20% власного капіталу кредитної установи (чинне положення містить вимоги щодо ризику на одного контрагента та групу пов'язаних контрагентів, обмежуючи його до 25% власного капіталу). Проект також встановлює порядок залучення коштів на умовах субординованого боргу та врахування цих коштів у капіталі, призводить окремі норми Положення у відповідність з вимогами Податкового кодексу.

Також комісія оприлюднила проект Положення про включення кредитних установ до Державного реєстру фінансових установ, що встановлює порядок отримання статусу та державної реєстрації фінансової установи.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомфінпослуг у 2012 році зареєструвала 59 нових фінансових установ, до того ж кількість кредитних установ зросла на 17 компаній до 708. Згідно з визначенням чинного законодавства у сфері регулювання ринків фінансових послуг, до кредитних установ належать фінансові установи, що надають фінансові кредити на власний ризик за рахунок залучених коштів.