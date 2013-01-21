Кількість платників податків - користувачів електронного підпису зросла до 148 тис.

Кількість платників податків, які скористалися послугами Центру сертифікації електронних ключів у 2012 році, становила 148 тис. абонентів.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, їм видано 260 тис. посилених сертифікатів відкритих ключів.

Більшість абонентів - майже 100 тис. - фізичні особи, яким видано 131,4 тис. ключів цифрового підпису. Юридичні особи - абоненти Центру (48,8 тис.) отримали 128,7 тис. електронних ключів.

У Міндоходів відзначають, що цифровий підпис - певний захист податкової звітності, який відсилається електронною поштою. До того ж звітність - не єдина сфера застосування ключів. За допомогою електронного підпису платник податків може підписувати договори з іншими суб'єктами господарювання. Єдине, що слід пам'ятати власникам підпису, - термін його дії становить один рік з моменту формування.

З детальною інформацією про спосіб отримання та сфери використання цифрового підпису Міндоходов пропонує ознайомитися на спеціальному сайті Центру сертифікації ключів http://www.acskidd.gov.ua. Також там можна безкоштовно завантажити необхідне програмне забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, Центр сертифікації ключів електронного підпису почав роботу в травні 2012 року. На той момент глава Державної податкової служби, а нині міністр доходів і зборів України Олександр Клименко щодо цього зазначав, що видача, генерація ключів буде безкоштовною, а центр зможе надавати до 2 тис. ключів електронного підпису в день. Витрати на створення Центру становили 1,5 млн грн.

До того ж у Міндоходів зростання користувачів послуг Центру пояснюють зручністю самих послуг, що дозволяють не з'являтися в податковій інспекції навіть раз на квартал, а відправляти документацію через Інтернет. Перехід на електронне декларування все активніше використовують платники ПДВ, податку на прибуток та акцизного податку. Зокрема вже до осені 98% декларацій з податку на додану вартість подавалися в електронному вигляді.