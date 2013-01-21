Fitch присвоїло єврооблігаціям "Укрексімбанку" рейтинги «B»/«RR4»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій Biz Finance PLC, який провели для фінансування кредиту Державному експортно-імпортному банку України ("Укрексімбанку"), фінальний довгостроковий рейтинг «B» і фінальний рейтинг зворотності активів «RR4».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's присвоїло цьому випуску облігацій «Укрексімбанку» рейтинг «B3», прогноз «негативний».

Як повідомляв УНІАН, державний «Укрексімбанк» розмістив на фінансовому ринку п'ятирічні євробонди на загальну суму близько 500 млн дол. США з доходністю 8,75%. Як розповів УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен, розміщення євробондів «Укрексібанка» виявилося дещо дорогим для позичальника з 100% контролем держави.