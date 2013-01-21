Україна збільшила виручку від експорту золота на 20%

Україна в 2012 році збільшила виручку від експорту золота в порівнянні з 2011 роком на 19,9% - до 9,7 млн ​​дол., повідомила Державна митна служба України.

Як сказано в повідомленні, імпорт золота до України в грошовому еквіваленті минулого року скоротився на 37,9% - до 384,7 млн дол.

Найбільшим імпортером золота з України стала Швейцарія з обсягом на рівні 6,3 млн дол., Австрія - 3,4 млн дол. Експортером - та сама Швейцарія на суму в 277,1 млн дол., Нідерланди - 95,9 млн дол., Німеччина - 7,7 млн ​​дол.

Експорт платини в минулому році виріс у 3,3 рази - до 7,0 млн дол., експорт срібла впав на 35% - до 3,4 млн дол., алмазів - виріс на 11%, до 7,2 млн дол., експорт ювелірних виробів скоротився на 22,5% - до 8,0 млн дол., а експорт брухту дорогоцінних металів збільшився на 58,2% до 100,2 млн дол.

Провідними імпортерами платини з України стали Німеччина - 6,2 млн дол., Росія - 679 тис. дол., Великобританія - 95 тис. дол.; срібла - Німеччина - 2,2 млн дол., Австрія - 1,2 млн дол.

Алмази Україна продавала в Росію на 6,875 млн дол., США - 211 тис. дол. і Ізраїль - 139 тис. дол.

Імпорт платини скоротився в 2012 році на 11,4%, до 3,3 млн дол., срібла - впав на 34,4%, до 14,5 млн дол., імпорт алмазів виріс 9,1%, до 13,3 млн дол., а експорт ювелірних виробів скоротився на 16,9%, до 55,935 млн дол.

Провідними експортерами платини в Україну стали Німеччина - 1,6 млн дол., Росія - 639 тис. дол., Великобританія - 456 тис. дол. Срібло Україна закуповувала у Німеччині - на 4,2 млн дол., Австрії - 2,9 млн дол., а алмази - у Індії на 5,4 млн дол., Росії - 5,2 млн дол. і Бельгії - на 1,4 млн дол.