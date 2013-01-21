Міндоходів пояснило, що спадщина батьків не оподатковується

Міністерство доходів і зборів України роз'яснило, що спадщину, яка перейшла від батьків дітям (родичам першого ступеня), не обкладається податком на доходи фізичних осіб. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

«Фізична особа, яка отримує спадщину від члена сім'ї другого коліна споріднення, сплачує податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості спадщини», - йдеться в повідомленні Міністерства.

Таку ж ставку податку застосовують у разі, якщо спадкоємцем стає дитина - сирота другого коліна споріднення, досягнувши 18-річного віку. Водночас у Міндоходів нагадали, що з моменту досягнення повноліття громадянин втрачає статус дитини - сироти або дитини, позбавленої батьківської опіки.

Відповідальність за сплату податку на доходи фізичних осіб при отриманні спадщини несуть самі спадкоємці.

У Міндоходів також звернули увагу, що родичами першого ступеня вважаються батьки, діти, зокрема всиновлені, чоловік або дружина. Усі інші родичі вважаються родичами другого коліна споріднення.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб. Обсяг податку на доходи фізичних осіб, який передбачається стягнути в рамках виконання державного бюджету на 2013 рік, становить 78 млрд грн.