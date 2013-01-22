Банк Японії залишив без змін базову ставку і затвердив цільовий показник інфляції

Банк Японії за підсумками засідання, що завершилося у вівторок, 22 січня, прийняв рішення зберегти базову процентну ставку на рівні 0-0,1% річних, йдеться в прес-релізі фінрегулятора.

Крім того, ЦБ затвердив цільовий показник інфляції на рівні 2%. "Банк прийняв рішення затвердити цільовий показник цінової стабільності (price stability target), під яким мається на увазі річний рівень інфляції, що дозволяє посилити конкурентоспроможність і потенціал зростання японської економіки", - наголошують у релізі.

Регулятор має намір продовжувати курс на стимулювання економіки. В рамках програми викупу активів витратять, як і планувалося, 101 трильйон єн (1,2 трильйона доларів) до кінця 2013 року.

Після її завершення набуде чинності нова програма. З січня 2014 кожен місяць Банк Японії викуповуватиме певну кількість активів з ринку без вказування конкретних термінів завершення програми. Перші місяці на викуп активів ЦБ буде витрачати 13 трильйонів ієн (145 мільярдів доларів).

За підсумками засідання оголосили і нові економічні прогнози. Реальне зростання ВВП в 2012-2013 фінансовому році очікується на рівні 1-1,1% проти жовтневого прогнозу в 1,4-1,6%.

У 2013-214 роках зростання складе 1,9-2,5%, що краще минулого прогнозу (1,3-1,8%). У 2014-2015 фінроці економіка збільшиться на 0,6 -1%, передає ПРАЙМ.

"З урахуванням прогнозів, японська економіка буде демонструвати певну стабільність в найближчій перспективі і повернеться на шлях поступового відновлення. Внутрішній попит стійкий завдяки різним заходам економічної політики, а також поліпшенню ситуації за океаном", - зазначають у релізі.

При цьому члени ЦП вказують на невизначеність в економіках Європи, де триває боргова криза, і США, а також на наслідки розбіжностей між Японією і Китаєм через спірні острови.

Нагадаємо, для стимулювання економічного зростання поточний рівень ключової базової ставки залишається в Японії незмінним з жовтня 2010 року.

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