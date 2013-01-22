Глава Мінфіну Нідерландів Дейсселблум обраний новим головою Єврогрупи

Міністр фінансів Нідерландів Йерун Дейсселблум обраний новим головою Єврогрупи, повідомляє Газета.RU з посиланням на Deutsche Welle.

На цій посаді він змінить прем'єр-міністра Люксембургу Жан-Клода Юнкера, який раніше не раз заявляв про своє бажання покинути цей пост.

Призначення Дейсселблума відбулося під час засідання глав мінфінів держав-членів ЄС.

Юнкер очолював Єврогрупу з 2005 року.

Ім'я Дейсселблума раніше практично не фігурувало серед можливих наступників люксембурзького прем'єра на посаді голови Єврогрупи. У цьому зв'язку, навпаки, частіше за інших згадували прізвища міністрів фінансів Німеччини та Франції Вольфганга Шойбле і П'єра Московічі.

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