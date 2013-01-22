Литва заморозила банківські рахунки, пов'язані зі справою Магнітського

Правоохоронні органи Литви заморозили кошти на рахунках у рамках розслідування справи про розкрадання бюджетних грошей, яку розкрив юрист британського фонду Hermitage Capital Сергій Магнітський, який помер в ізоляторі "Матроська Тиша" в 2009 році, повідомляє РІА «Новини».

Влітку минулого року Hermitage Capital звернувся до прокуратури шести країн з проханням заморозити рахунки в банках, через які в 2008 році, можливо, переводилися вкрадені гроші. Hermitage звинувачує банки у трьох країнах Балтії, а також в Австрії, Фінляндії та на Кіпрі. Звернення Hermitage Capital Генпрокуратура Литви отримала електронною поштою, вже наступного дня було розпочато досудове розслідування.

"Заморожені рахунки всіх офшорних компаній, які робили транзакції через банк Ukio bankas. Це було зроблено 28 вересня, коли ми отримали справу з Генеральної прокуратури у зв'язку з тим, що центральний офіс банку розташований в нашому місті. Мова йде про невелику суму, не більше 100 тисяч доларів", - повідомив прокурор Каунаської окружної прокуратури Донатас Пузінас. За його словами, підозрюваних у цій справі немає, а всі рахунки керувалися з Росії та України, де їх і відкрили, оскільки у Ukio bankas там є філії. Литовські громадяни в цій кримінальній справі поки не фігурують.

"Через рахунки офшорних компаній в Ukio bankas через Литву було переведено близько 13 мільйонів доларів. За литовським законодавством, якщо доходи були отримані злочинним шляхом і це доведено, то встановлена ​​сума потім може бути конфіскована у компанії. Ми також розглядаємо і питання співучасті банку в цьому злочині", - зазначив прокурор.

Що стосується долі "заморожених" коштів, то Пузінас зазначив, що остаточне рішення прийматиметься, коли буде завершено розслідування. "Складно сказати, чи будуть передані кошти Росії. Треба буде дивитися, чи є Росія підписантом відповідних міжнародних конвенцій. Я пам'ятаю ще одну справу, яка була пов'язана з грошовими коштами з Росії, тоді було ухвалено рішення про передачу цих коштів литовській державі", - сказав прокурор.