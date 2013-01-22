Міндоходів: платне навчання дає право на податкову знижку

Платне навчання, своє чи родича першого ступеня, дає платникові податків право на отримання податкової знижки, але не більше 15% від суми витрачених на навчання коштів. Про це УНІАН повідомили в Міністерстві доходів і зборів України.

Згідно з роз'ясненням Міндоходів, для того, щоб отримати знижку, платнику податків слід до 31 грудня 2013 року подати декларацію про майновий стан і доходи, довідку про доходи за місцем роботи, документи, що підтверджують споріднення (якщо мова йде про оплату навчання родича), а також копії документів про оплату навчання - чеки, касові ордери, договір з навчальним закладом. Оригінали платіжних документів варто зберігати вдома на випадок податкової перевірки.

У Міндоходів також нагадали, що право на знижку зберігається протягом року і на наступний рік не поширюється. Знижка надається на обсяг податку з доходів фізичних осіб, яким обкладається зарплата платника податків. До того ж родичами першого ступеня вважаються діти, батьки, чоловік або дружина.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб. Обсяг податку на доходи фізичних осіб, який передбачається зібрати в рамках виконання державного бюджету на 2013 рік, становить 78 млрд грн.