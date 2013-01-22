Міндоходів представить концепцію своєї роботи 29 січня

Міністерство доходів і зборів України планує провести офіційну презентацію своїх основних функцій, цілей і завдань 29 січня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

Презентація, як сказано в повідомленні прес-служби, буде публічною і відбудеться за участю міністра Олександра Клименка, представників громадськості та ділових кіл.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент України своїм Указом створив Міністерство доходів і зборів на базі Державної податкової служби і Державної митної служби. Очолив нове міністерство екс-глава ДПСУ Олександр Клименко, призначений на цю посаду також 24 грудня 2012 Указом глави держави.

Спочатку планувалося представити концепцію роботи Міністерства доходів і зборів 17 січня.

Нагадаємо також, що 29 січня в Україні перебуває місія Міжнародного валютного фонду для обговорення умов нової програми співпраці між Україною і Фондом з очікуваним обсягом кредитування близько 15,4 млрд доларів США (10 млрд SDR).