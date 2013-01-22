НБУ шукає нового ліквідатора для збанкрутілого 12 років тому банку «Україна»

Національний банк оголосив про пошук нового керуючого активами збанкрутілого 12 років тому комерційного банку «Україна», йдеться в офіційному повідомленні регулятора, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з повідомленням, Нацбанк планує до 1 квітня 2013 року провести конкурс для юридичних осіб, які приймуть в управління непродані активи банку «Україна» для продовження процедури ліквідації банку й погашення заборгованості перед кредиторами за рахунок отриманих активів.

До участі в конкурсі, йдеться в повідомленні, допускаються банки, що надають послуги довірчого управління, і юридичні особи, що здійснюють професійну діяльність у сфері аудиторських, юридичних, консультаційних або фінансових послуг.

Основними умовами для участі в конкурсі є потенційний термін довірчого управління не менше трьох років, наявність кваліфікованих фахівців, відсутність конфлікту інтересів, невисока вартість послуги і своєчасна подача повного пакета документів у НБУ.

Наразі ліквідатором банку «Україна» є компанія «Торнадо».

Довідка УНІАН. Процедура ліквідації банку «Україна» триває з 2001 року на підставі постанови Національного банку про відкликання ліцензії та ліквідації. Первинним ліквідатором банку було Державне агентство з питань банкрутства. Компанія «Торнадо» здійснює управління активами банку «Україна» відповідно до рішення Нацбанку від 14 жовтня 2008 року.