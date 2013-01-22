На торгах у вівторок відкат пари EUR/USD до позначки 1,3250 не виключено - Forex Club

Основною подією поточного дня на валютному ринку стане рішення Банку Японії щодо монетарної політики. Цій країні просто необхідно додаткове стимулювання: торговий баланс і баланс поточних операцій залишаються в дефіциті, чітко відбиваючи важкий стан економіки.

Крім того, важливим є додаткове розширення програми скупки активів. Як відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні, чіткий план дій просто необхідний ринку, щоб остаточно закріпилася пара USD/JPY вище позначки 90,00 і націлилася на 92,00. Однак, для сильнішого руху необхідно оголошення про необмежену програму QE, щоб створити адекватну противагу Федрезерву.

Вчорашнє засідання «Єврогрупи» не принесло ніяких плодів, проте міністри фінансів будуть протягом усього тижня давати коментарі з приводу перспектив регіону, і тут ринок може згадати про те, що проблеми країн PIIGS ніхто не відміняв. До речі, в минулому такі зустрічі не раз викликали різкі коливання валют. А для політиків периферійних країн це - прекрасна можливість привернути увагу до себе і своєї економіки. Шанси почути негатив високі, відповідно, відкат EUR/USD в район 1,3250 не виключений.