ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП Польщі в 2012 році до 2%

Варшава. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання валового внутрішнього продукту Польщі в 2012 році до 2% з прогнозованих у жовтні 2012 року 2,5%.

Про це сказано в прогнозі банку, який має УНІАН.

Експерти ЄБРР очікують подальшого зниження темпів зростання польської економіки, яка в поточному році, за їхніми оцінками, виросте не більше, ніж на 1,5%.

У попередньому звіті, опублікованому в жовтні, ЄБРР прогнозував зростання ВВП Польщі в 2013 році на рівні 2%.

"Більш слабкий експорт і приватні інвестиції, які є результатом фіскальної консолідації і менших витрат на фінансовані державою проекти, будуть зберігатися в першій половині року", - відзначили в банку.

Експерти також наголосили, що Польща пізніше за всіх відчуває уповільнення економіки єврозони, зростання якої, за оцінками ЄБРР, у поточному році становитиме 3,1% (проти прогнозу в 3,2% в жовтні 2012 року).

Як повідомляв УНІАН, ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України в поточному році до 1% з 2,5% прогнозованих в жовтні минулого року.

Довідка УНІАН. Прем'єр-міністр України Микола Азаров минулого тижня заявив, що очікує зростання ВВП України в поточному році в межах 3-3,5%. Водночас напередодні Світовий банк погіршив свій прогноз щодо зростання ВВП України до 2,2%. До того ж в експертному середовищі зростання ВВП України очікують на рівні не більше 2%.

Польський уряд у поточному році прогнозують зниження зростання національного ВВП до 2,2% з очікуваних 2,5% в минулому році і 4,3% роком раніше.