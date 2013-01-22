Уряд презентував держпрограму активізації розвитку економіки

Уряд України планує до 10 лютого затвердити Державну програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров у вівторок, 22 січня, у ході першої презентації проекту цієї держпрограми членам Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Цей документ, я думаю, ще не раз обговорюватиметься, перш за все, з точки зору збалансування його фінансовими ресурсами, і в планах уряду - затвердити цей документ остаточно не пізніше першої декади лютого».

М.Азаров зазначив, що на сьогодні проект держпрограми, який розроблявся робочою групою на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим, потребує доопрацювання.

«Він (проект держпрограми) пройшов розгляд у всіх міністерствах і відомствах. До нього велика кількість зауважень, й інакше не може бути, тому що це перший за багато років такий масштабний документ», - сказав М.Азаров.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова, реалізація програми повинна забезпечити зростання економіки у 2013 році на рівні не менш як 3%.

При цьому він зазначив, що програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема ракетно-космічної сфери, авіаційної і суднобудівної; структурна реформа у стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович повідомив, що розробив програму розвитку країни.

Згідно з проектом Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, в 2013 році в Україні планується утримувати дефіцит Державного бюджету на рівні не більше за 1% і граничний обсяг державного боргу - не більше за 25% ВВП.

«Утримання дефіциту державного бюджету на економічно безпечному рівні (0,8-1% ВВП). Утримання граничного обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні (не більше за 25% ВВП)», - йдеться у документі.