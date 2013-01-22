Акціонерам можуть дозволити голосувати заочно

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України внести зміни до чинного закону про акціонерні товариства та вдосконалити низку положень документа, що стосуються процедур розміщення акцій, механізму викупу акцій у дрібних акціонерів, а також можливостей заочного голосування акціонерів при прийнятті корпоративних рішень.

Відповідний проект закону (№ 2037) опублікований на офіційному сайті Верховної Ради.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, документ був розроблений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на виконання Плану заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Законопроект, серед іншого, стосується також удосконалення механізму визначення ринкової вартості цінних паперів, впровадження системи оповіщення акціонерів через депозитарну систему, заборони акціонерним товариствам викуповувати власні акції під час їх розміщення, а також зобов'язання акціонерного товариства бути в списку хоча б однієї фондової біржі за умови включення акцій в біржовий список.

Окремим пунктом в законопроекті значиться питання проведення загальних зборів акціонерів, зокрема позачергових та зокрема за допомогою заочного голосування (опитування), а також роботи лічильної комісії та складання протоколів про результати голосування.

Законопроект також обумовлює механізм роботи корпоративного секретаря акціонерного товариства, реалізації права акціонерів вимагати обов'язковий викуп належних їм акцій, а також обмеження переважного права акціонерів викуповувати додатково емітовані акції, якщо відповідне рішення ухвалено на зборах акціонерів.

Як повідомляв УНІАН, Закон України «Про акціонерні товариства» ухвалили у вересні 2008 року. Закон визначає порядок створення, діяльності акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів. Водночас на початку січня Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку представила свій проект змін до цього закону, пізніше схвалений Кабінетом Міністрів України.