Податкова нагадує про крайні терміни сплати податку на нерухомість для юросіб

Столична податкова нагадує, що 31 січня - останній день подання податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2013 році для юридичних осіб. Про це УНІАН повідомили в Державній податковій службі Києва.

Як сказано в повідомленні, платники податків - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і подають декларації за місцем розташування об'єкта оподаткування. До того ж в декларації річна сума податку розбивається на квартали рівними частинами.

Форма податкової декларації, звернули увагу в податковій, є в широкому доступі на веб-порталі ДПСУ в розділі «Податкове законодавство», підрубриці «накази».

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня набула чинності норма Податкового кодексу про введення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платниками якого є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, - власники житлової нерухомості.

Юридичним особам належить здійснювати щоквартальні авансові платежі. Механізм оподаткування нерухомості фізичних осіб дещо відрізняється. Квартири і будинки площею до 120 кв. м і до 250 кв. м, відповідно до Податкового кодексу, не оподатковуються. Нерухомість більшої площі оподатковується, ставка якого розраховується місцевими органами влади на 1 кв. м житлової пощади. Зокрема для квартир площею до 240 кв. м і будинків площею до 500 кв. м ставка податку не може перевищувати 1% від встановленої суми мінімальної заробітної плати (1147 грн на 1 січня 2013 року). Для квартир і будинків більшою площею ставка податку розраховується з урахуванням 2,7% від розміру мінімальної зарплати.

Податкове повідомлення-рішення про суму податку, обов'язкової до оплати власником нерухомого майна, надсилається йому за місцем розташування об'єкта оподаткування до 1 липня. Згідно з нормами Податкового кодексу, платник податку на нерухомість має право звернутися до податкових органів із проханням роз'яснити порядок сплати податку, а також розрахунки сум до оплати. Термін сплати податку становить 60 днів з моменту отримання повідомлення для фізичних осіб - платників податків.

Не є об'єктом оподаткування житлова площа, яка знаходиться у власності держави або територіальних громад, що знаходиться в зоні відчуження або примусового відселення, що належить дитячим будинкам сімейного типу. Не обкладаються податком гуртожитки, дачні або садові садиби, але не більше однієї з розрахунку на одного платника податків, житлова нерухомість, що знаходиться у власності багатодітних сімей та сімей з прийомними дітьми, але в розрахунку не більше одного об'єкта нерухомості на сім'ю.