Столичні податківці в 2012 році легалізували роботу 17 тис. працівників

Співробітники Державної податкової служби Києва в 2012 році легалізували роботу 17,3 тис. працівників, зокрема 7,5 тис. найнятих робітників і понад 9,7 тис. «тіньових» підприємців.

Про це УНІАН повідомили в ДПСУ Києва.

Згідно з повідомленням, до бюджету додатково надійшло 6,57 млн грн податків, зокрема 3 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, загалом по Україні працівники податкових органів впродовж 2012 року легалізували роботу 96 тис. найнятих робітників, забезпечивши сплату до бюджету 19 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Порушення трудового законодавства є поширеним явищем. Підприємці працюють без державної реєстрації або виплачують зарплати «в конвертах». І такі порушення фіксуються в 9 випадках із 10.

Загалом по країні обсяг штрафів за такі порушення й нарахування податку на доходи фізичних осіб минулого року становили 337 млн грн.