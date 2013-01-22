ЄБРР прогнозує в 2013 році найдинамічніший ріст економік країн Центральної Азії

Варшава. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в поточному році чекає найдинамічнішого зростання національних економік, з проаналізованих ним 26 держав, у країнах Центральної Азії, де збільшення ВВП в середньому становитиме майже 7%.

Про це сказано в січневому прогнозі банку, який має УНІАН і в який включені також країни Центральної, Східної та Південної Європи, Кавказу і Південно-Східні середземноморські держави.

Середній темп зростання ВВП шести центрально-азіатських країн, за оцінками експертів банку, в поточному році збільшиться на 6,9% після 6,2% у 2012 році.

Швидше за все будуть рости економіки Монголії, Туркменістану і Киргизстану: на 16, 10 і 7%, відповідно.

ВВП восьми держав Центрального та Балтійського регіонів, що входять до Євросоюзу, в середньому зросте на 1,2 після 1,3% у минулому році на тлі 1,5 і 0,1 процентного зростання в країнах Південної та Східної Європи.

Динамічніше, за оцінками ЄБРР, у поточному році будуть розвиватися економіки кавказьких держав, де до трійки лідерів за темпами зростання ВВП увійдуть Грузія, Вірменія та Азербайджан з 5% і 4% зростанням, відповідно.

Економіка Туреччини збільшиться на 3,7% на тлі 3,5% зростання російського ВВП, 3% плюса економіки Молдови і 1,5% Білорусі.

Серед включених в аналіз країн, які входять до Євросоюзу, найактивніше в поточному році будуть розвиватися балтійські держави, де зростання становитиме близько 3%.

Середній ріст ВВП в Єгипті, Марокко, Тунісі та Йорданії становитиме 4%.

Як повідомляв УНІАН, у своєму останньому прогнозі ЄБРР прогнозував зростання ВВП України в 2013 році на 1% після очікуваного нульового зростання в минулому році.

Довідка УНІАН. Прем'єр-міністр України Микола Азаров на зустрічі з іноземними інвесторами 18 січня заявив, що очікує зростання ВВП країни в поточному році в межах 3-3,5%. Водночас напередодні Світовий банк погіршив свій прогноз щодо зростання ВВП України до 2,2%. До того ж в експертному середовищі зростання ВВП України очікують на рівні не більше 2%.