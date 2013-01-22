«ТММ-Банк» продали промгрупі з Росії
14:25, 22 січня 2013Фінанси
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Новим власником «ТММ-Банку» (м. Київ) стала одна з російських промислових груп.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у вівторок повідомив генеральний директор девелоперсько-будівельної компанії ТММ Микола Толмачов.
«Московській промисловій групі», - сказав він, відповідаючи на запитання, кому продали «ТММ-Банк».
Інших подробиць угоди Толмачов не повідомив.
Довідка УНІАН. «ТММ-Банк» (м. Київ) зареєстрований в січні 1992 року.
Перше півріччя 2012 року «ТММ-Банк» закінчив зі збитком - 5,4 млн грн.
На 1 квітня 2012 основними акціонерами ПАТ «ТММ-Банк» були ТОВ «ТММ-Холдинг», пряма участь - 22,9250%, бізнесмен Микола Толмачов, пряма участь - 37,4017%, опосередкована участь - 22,9250%.
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