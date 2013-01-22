BNP Paribas Group заявляє, що не продаватиме «УкрСиббанк»

Одна з найбільших міжнародних фінансових груп BNP Paribas Group не має намірів продавати свою українську "дочку" «УкрСиббанк», розглядаючи її як перспективний банківський актив, повідомила прес-служба «УкрСиббанку», відповідаючи на запит УНІАН.

Як сказано у повідомленні, акціонери «УкрСиббанк» твердо впевнені у його стабільності і перспективах подальшого розвитку.

«Беручи до уваги всі зусилля, які BNP Paribas протягом останніх двох років доклала для відновлення «УкрСиббанку», група не має намірів продавати його і розглядає «УкрСиббанк» як найперспективніший банк в Україні», - цитує прес-служба банку Стефана Декрана, керівника міжнародного роздрібного бізнесу BNP Paribas.

Довідка УНІАН. Раніше низка західних фінансових груп оголосили про відхід з українського фінансового ринку у зв'язку з черговою хвилею економічної кризи.

«УкрСиббанк» працює на ринку України з 1990 року. Основними власниками банку є одна з найбільших міжнародних фінансових груп BNP Paribas (84,99% акцій) і ЄБРР (15%). За даними звітності НБУ, на 1 жовтня 2012 року банк посідав 10-е місце серед 175 банків за обсягами активів. На 1 жовтня активи банку становили 29,09 млрд грн, кошти клієнтів - 18,78 млрд грн, власний капітал - 2,62 млрд грн. За 9 місяців 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 59,64 млн грн.