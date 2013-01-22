Торги на міжбанку у вівторок закрилися котируваннями 8,1435/8,1470 грн/дол.

У вівторок, 22 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1425/8,1470, на 12:00 ціни підвищилися до 8,1450/8,1485. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 8,1435/8,1470 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2696/0,2700, на 12:00 ціни знизилися до 0,2694/0,2698. До закриття ціни підвищилися – 0,2695/0,2699. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 30,2055 (-0,0245).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3270/1,3370. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8675/10,8755, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,8335/10,8420. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли – 10,8655/10,8740.