Обсяг особистих переказів з РФ до України у січні-вересні скоротився до 2,24 млрд дол.

Москва. Загальний обсяг особистих переказів, здійснених із Російської Федерації в Україну, за 9 місяців 2012 року становив 2,242 млрд дол., що на 0,4% менше, ніж за аналогічний період 2011 року. Про це УНІАН повідомили в Центральному банку Росії.

Так, у першому кварталі 2012 року в Україну було переказано 625 млн дол., у другому – 751 млн дол., у третьому – 866 млн дол.

При цьому загальний обсяг особистих переказів із Росії до країн СНД за дев'ять місяців 2012 року досяг 13,611 млрд дол., що на 12% більше показника за січень-вересень 2011 року.

Лідером за обсягом переказаних із Росії коштів за три квартали минулого року став Узбекистан - 4,36 млрд дол. (приріст на 24% порівняно з аналогічним періодом 2011 року), слідом за ним йде Таджикистан - 2,266 млрд дол. (приріст на 13%).

До Молдови за січень-вересень 2012 року було переказано 1,268 млрд дол., Киргизстану - 1,165 млрд дол., Вірменії - 877 млн дол., Азербайджану - 736 млн дол., Білорусі - 480 млн дол., Казахстану - 200 млн дол., Туркменістану - 17 млн дол.

За даними Федеральної міграційної служби, до Росії щорічно приїжджає щонайменше 1 млн трудових мігрантів із України.

Довідка УНІАН. За даними Центрального банку Росії, в 2011 році з Росії в Україну було переказано 3,046 млрд дол., у 2010 – 2,476 млрд дол.