Кабмін пропонує одночасну реєстрацію суб'єкта підприємництва та платника ПДВ

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді дозволити підприємцям подавати заяви про вибір групи оподаткування (в разі вибору спрощеної схеми оподаткування) та про реєстрацію платника ПДВ безпосередньо під час реєстрації фізичної або юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

Відповідний законопроект (№ 2029) зареєстровано у Верховній Раді і опубліковано на офіційному сайті парламенту.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, заява про добровільну реєстрацію як платника ПДВ або про вибір групи спрощеної системи оподаткування стане доповненням до реєстраційної картки, яку подають для державної реєстрації юридичної або фізичної особи - підприємця. Водночас реєстратору надається можливість сканувати подані заяви та відправляти їх електронні копії до податкових органів.

Показово, що парламентарії в цілому позитивно оцінюють запропоновану ідею. Зокрема, народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань економічної політики Ксенія Ляпіна в коментарі УНІАН звернула увагу, що істотне скорочення реєстраційних процедур - давня мрія українських законодавців.

«Істотно скоротити обсяг реєстраційних процедур пропонується, передусім, для фізичних осіб, які можуть вести підприємницьку діяльність обмежений час. Мінфін і ми як депутати давно цю ініціативу обговорювали, час від часу натикаючись на відомчі бар'єри. А тепер ідея отримала своє втілення. Подивимося, як вона в підсумку буде реалізована, але поки що ключовими є легкість реєстрації, полегшення входу і виходу з підприємницької діяльності», - підкреслила К.Ляпіна і додала, що реєстрація фізичної особи - підприємця є приводом показати податковим органам джерело доходу. Звідси і логіка: нехай податкова одразу ж реєструє спосіб сплати податків, вважає парламентарій.