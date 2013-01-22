Помірна девальвація гривні не зробить істотного впливу на банківську систему - НАБУ

Помірна девальвація національної валюти до 8,3-8,4 грн/дол., яка, за словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова закладена до Держбюджету на 2013 рік, не матиме суттєвого впливу на фінансовий результат банківської системи України

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Незалежної асоціації банків України (НАБУ), переданому УНІАН.

У НАБУ вважають, що з 2008 року банківська система придбала певний «імунітет» до помірних курсових коливань.

«За цей період значно скоротився обсяг валютної складової в кредитному портфелі (на 20,8 п.п. - до 39,5% станом на 1 жовтня 2012 р.) і в зобов'язаннях (на 8,9 п.п. - до 50,1%). Тому, незважаючи на збереження валютних ризиків на рівні окремих банків, банківська система загалом здатна краще протистояти курсовим коливанням, ніж 3 роки тому», - зазначається в повідомленні.

Крім того вказується, що наявність обмежень на кредитування громадян в іноземній валюті, а також підвищені норми обов'язкових резервів по валютних коштах сприяють подальшому зниженню рівня валютизації банківської системи. При цьому банки залишаються активними учасниками валютного ринку, використовуючи різні інструменти хеджування валютних ризиків.

«У грудні 2012 року обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку становив 46,32 млн дол. (за підсумками 2012 року - 523,71 млрд дол.)", - повідомили в НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Світового банку про перспективи розвитку світової економіки, курс гривні в 2013 році досягне піку зниження і становитиме 8,7 грн за долар проти курсу 8 грн за долар у 2012 році.

Водночас у 2014 р., за даними Світового банку, почнеться поступове зміцнення національної валюти – до 8,6 грн за долар. Прогнозний курс долара в 2015 році становитиме 8,4 грн за долар.

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