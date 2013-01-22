Нацкомфінпослуг хоче узаконити штрафи за перешкоджання нагляду за суб'єктами ринку

Національна комісія у сфері регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) має намір законодавчо узаконити штрафні санкції за перешкоджання у проведенні нагляду за суб'єктами ринку, повідомила комісія на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, комісія розробила проект закону про зміну законодавства у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

Законопроектом передбачається застосування штрафів до фінансової установи в розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за створення перешкод посадовцям комісії у виконанні службових обов'язків і за ненадання споживачеві фінансових послуг необхідної інформації про фінансові послуги.

За ненадання інформації споживачеві фінансових послуг комісія пропонує застосовувати штрафні санкції до посадовців фінансової установи в розмірі від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Нацкомфінпослуг анулювала страхові ліцензії 24 страховим компаніям, виключила їх з Державного реєстру фінансових установ і анулювала свідоцтво про реєстрацію фінустанови за систематичне порушення законодавства про фінансові послуги.