В Україні весь конфіскат реалізовуватимуть на електронних торгах в режимі он-лайн

Із 2014 року конфісковане майно в Україні планується реалізовувати виключно на електронних торгах в режимі он-лайн.

Про це повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович в інтерв’ю газеті «Комсомольская правда в Украине», поінформували УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Міністр зазначив, що на сьогодні конфісковане майно реалізують організації, які виграли тендер у виконавчій службі. Попередньо вони зобов‘язані робити повідомлення про проведення аукціонів. Про торги можна також дізнатися у виконавчій службі того населеного пункту, який цікавить потенційного покупця. Малоцінні речі здаються в комісійну торгівлю.

Проте вже з наступного року, підкреслив О.Лавринович, практично весь конфіскат планується реалізовувати виключно на електронних торгах.