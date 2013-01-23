Лавров заявляє, що Київ в односторонньому порядку вимагає сплати мита з вантажів для ЧФ РФ

Москва. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що Україна в односторонньому порядку вимагає сплати мит із вантажів для ЧФ РФ.

Про це він сказав на прес-конференції в Москві за підсумками діяльності російської дипломатії в 2012 році, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Біда в тому, що ці платежі нараховуються в односторонньому порядку нашими українськими друзями в порушення базових угод щодо ЧФ. Ми добиваємося того, щоб цю проблему врегулювати, вона нікуди не пішла», - сказав С.Лавров.

За його словами, переговори відбуваються в рамках підкомісії з ЧФ, яка активно працює і змогла розв’язати кілька кроків, але цей поки що не розв’язано.

Глава МЗС Росії повідомив, що кошти, які будуть зекономлено після відкликання односторонньої вимоги України здійснювати такі платежі, Росія готова вкладати в розвиток інфраструктуру Севастополя.

27 листопада 2012 року прес-служба Державної митної служби України з посиланням на першого заступника відомства Олександра Дороховського заявила, що Чорноморський флот Російської Федерації не має підстав користуватися податковими пільгами при ввезенні на митну територію України товарів для військових формувань, зокрема дизельного пального.

27 грудня Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило, що Севастопольська митниця утримує під своїм контролем понад 14 тисяч тонн дизельного пального, необхідного для виконання флотом поставлених перед ним завдань.