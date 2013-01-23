Валютний ринок у середу буде волатильним - Forex Club

Валютний ринок чекає волатильність, враховуючи непередбачуваність настроїв і коментарів офіційних осіб, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, пара EUR/USD знайшла рівень підтримки в районі 1,3260/70, і навіть нова хвиля втечі з ризикових активів і різке ослаблення EUR/JPY не допомогли його пробити. За наявності відповідного каталізатора пара може знову спробувати прорвати позначку 1,34.

У GBP/USD сьогодні будуть більш конкретні каталізатори. Варто звернути увагу на публікацію протоколу минулого засідання MPC: підтвердження, що в умовах досить високих рівнів інфляції влада не наважиться на додаткове стимулювання, може тимчасово підтримати пару. Інтерес викликає і ринок праці. Кількість безробітних демонструвала поступове зниження протягом останніх місяців, і якщо тенденція продовжиться, мета у пари - 1,59.

Чергова невдала спроба USD/JPY зафіксуватися вище позначки 90,00 може означати неминучий відкат в район 88,00. Тепер вся надія на США - тільки американські релізи можуть підтримати відновлення пари.