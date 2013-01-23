Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

У середу, 23 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися незначним підвищенням котирувань – 8,1430/8,1480 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2694/98, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,8235/10,8320. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3289/91 (вівторок – 1,3345/47).

У вівторок, 22 січня, Нацбанк на ринок не виходив.