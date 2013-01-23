НБУ змінив ліквідатора банку «Базис»

Національний банк України з 21 січня призначив ліквідатором банку «Базис» Ганну Гонтар замість Віри Ладоненко, повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, такі зміни прийнято постановою Нацбанку України №19 від 21 січня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року в ПАТ «АКБ «Базис» було введено тимчасову адміністрацію НБУ. Нацбанк постановою №357 від 23 серпня 2012 р. ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора банку «Базис».

Слідче управління ГУ МВСУ в Харківській області порушило стосовно службових осіб ПАТ «АКБ «Базис» кримінальну справу за звинуваченням у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, здійснених в особливо великих розмірах або організованою групою. У міліції повідомили, що посадовці банку «Базис» за кілька років незаконно вивели з фінансової установи активи на суму понад 600 млн. грн.

26 січня 2012 р. прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно Арсенія Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що призвели до тяжких наслідків). Його підозрюють в причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 р. А.Авакова оголосили в міжнародний розшук.

25 березня А.Авакова було затримано в італійському місті Фрозіноне. Апеляційний суд Риму 12 квітня звільнив А.Авакова з-під варти.

Восени 2012 р. А.Авакова було обрано народним депутатом України від ВО «Батьківщина». 11 грудня екс-губернатор повернувся з Італії до України і 12 грудня склав присягу народного депутата.

За повідомленням прес-служби прокуратури Харківської області від 11 грудня, Червонозаводський районний суд Харкова відмінив постанову про затримання і взяття під варту обвинуваченого в перевищенні влади і службових повноважень екс-губернатора Харківщини А.Авакова у зв'язку з обранням його народним депутатом України.

Довідка УНІАН. Банк «Базис» засновано в 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області А.Авакова. За класифікацією НБУ «Базис» відноситься до групи невеликих фінансових установ з активами менш як 3 млрд грн. Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гайовий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.