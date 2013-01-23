НАБУ: скорочення золотовалютних резервів не є критичним для економіки України

У Незалежній асоціації українських банків (НАБУ) переконані, що скорочення золотовалютних резервів Національного банку не є критичним для економіки України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби асоціації.

Згідно з наданою інформацією, в останньому місяці 2012 року золотовалютні резерви зменшилися на 3,3%, або на 0,83 млрд дол. Зменшення офіційних резервних активів відбулося за рахунок скорочення обсягу валюти і депозитів в іноземних банках (на 910 млн дол., або 12 %) за несуттєвого зростання обсягу цінних паперів (на 147,1 млн дол., або 1%).

Згідно з даними Нацбанку, на початок 2013 року обсяг офіційних резервних активів становив 24 546,19 млн дол. Основну їх частину становлять цінні папери (66%), а також валюта і депозити (26%). Частка золота становить близько 8% резервів. За 2012 рік його обсяг збільшився на 27% - з 0,9 до 1,14 млн тройських унцій. Резервна позиція в МВФ і спеціальні права запозичення (СПЗ) становлять незначну частку, і в абсолютних значеннях на 1 січня 2013 дорівнюють 0,03 млн дол. і 9,18 млн дол., відповідно.

Водночас обсяг передбачених у 2013 році виплат в іноземній валюті становить 8,9 млрд дол., у тому числі 2,33 млрд дол. - у першому кварталі. З них планові платежі за позиками МВФ у поточному році становлять 3,765 млн СПЗ (еквівалент 5,79 млрд дол. за офіційним курсом НБУ станом на 1 січня 2013 р.).

«Сформовані золотовалютні резерви дозволяють певний час фінансувати бюджетний дефіцит, застосовувати валютні інтервенції, а також розраховуватися за плановими зовнішніми платежами в 2013 році, - йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

«Водночас співвідношення резервів до обсягу імпорту є досить низьким (може забезпечити фінансування імпорту близько 3 місяців), що спонукає до застосування адміністративних інструментів управління платіжним балансом (обов'язковий продаж валюти, обмеження сум валютних переказів тощо)», - відзначають в НАБУ.

Довідка УНІАН. Резервна позиція в МВФ - сума валютних коштів, яку Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду автоматично, за першою вимогою. Використання резервної позиції не розглядається як отримання кредиту, тому не передбачає процентних та комісійних платежів і не накладає зобов'язання повернути Фонду отримані кошти.

СПЗ - спеціальні права запозичення (англ. Special Drawing Rights, SDR, SDRs) - штучний резервний і платіжний засіб, емітується Міжнародним валютним фондом. Не є ні валютою, ні борговим зобов'язанням, обертається тільки всередині МВФ. Наявність у країни СПЗ дає їй право на придбання вільно конвертованої валюти (право на отримання кредиту). Курси валют до СПЗ визначаються щодня.